У Криму ціни на товари і послуги зросли на 4,4%

У січні-червні 2010 року в Автономній Республіці Крим ціни (тарифи) на товари і послуги зросли на 4,4% (у січні-червні 2009 р. - на 10,6%).

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Криму з початку року зросли на 0,7%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров`я на 1,9% зумовлене подорожчанням вартості санаторно-курортних (на 16,0%) і амбулаторних (на 3,4%) послуг. Водночас, ціни на фармацевтичну продукцію, медичні товари і устаткування знизилися на 0,5%.

Транспорт подорожчав на 6%, в основному за рахунок зростання цін на паливо і масла (на 8,6%). Автомобілі подорожчали на 6,1%, вартість транспортних послуг підвищилася на 5,6%. Одночасно на 2,1% знизилася вартість авіаційних перевезень.

На 6,1-0,9% стали дорожчими послуги ресторанів і готелів, відпочинку та культури, установ освіти.

Як повідомляв УНІАН, у січні-травні 2010 р. в Криму ціни (тарифи) на товари і послуги зросли на 5,4% (у січні-травні 2009 р. - на 8,9%). У червні 2010 р. ціни на продукти харчування в Криму знизилися на 1,6%, з початку року - зросли на 6,5%.