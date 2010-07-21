В Україні хліб подорожчав у середньому на 4%

За даними Держкомстату індекс споживчих цін на хліб у січні-червні 2010 року становив 105,9% при індексі споживчих цін на продукти харчування та безалкогольні напої за цей період 105,1%.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики.

За даними Держцінінспекції, станом на 30 червня 2010 року, порівняно з початком року, роздрібні ціни на сорти хліба масового споживання у підприємствах торгівлі зросли на: хліб з борошна І сорту – 3,8% (з 3,44 до 3,57 грн. за 1 кг); хліб житньо-пшеничний – 3,8% (з 3,38 до 3,51 грн. за 1 кг); хліб з борошна вищого сорту (батон) – 4,1% (з 4,19 до 4,36 грн. за 1 кг).

За цей період гуртово-відпускні ціни на ці сорти хліба зросли в межах 4,2 -4,7%.

У повідомленні зазначають, що аналіз структури собівартості хліба та хлібобулочних виробів свідчить, що найбільшу частку, а саме: 37-45%, в залежності від сорту хліба, становить вартість борошна. У зв’язку з цим рівень собівартості виробництва хліба і, відповідно, ціни на нього в основному визначають ціни на борошно, які зростали протягом цього періоду.

Суттєвим фактором, що вплинув на збільшення роздрібних цін на хліб у поточному році, є поетапне підвищення з 1 січня 2010 року розміру мінімальної заробітної плати, як це передбачено Законом України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”.