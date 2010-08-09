Ціни на алкоголь і тютюн зросли майже на 16%

Алкогольні напої і тютюнові вироби в липні 2010 року до липня 2009 року подорожчали на 15,6% (у січні-липні ц.р. до січня-липня 2009 року - на 29,4%)

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

Повідомляють, що ціни на безалкогольні напої зросли на 7,5% (10,9%).

У Держкомстаті зазначають, що в Україні дефляція в липні 2010 р. по відношенню до червня склала 0,2%, з початку року (до грудня 2009 року) інфляція – 3,1%, до липня 2009 року – 6,8%. У січні–липні 2010 р., порівняно з аналогічним періодом минулого року, інфляція склала 9,3%.