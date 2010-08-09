Азаров переконаний, що немає підстав для подорожчання хліба

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ переконаний, що в Україні немає підстав для підвищення цін на хліб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив в інтерв’ю журналістам у Чернівцях, де перебував з нагоди святкування 70-річчя з дня утворення Чернівецької області.

«У нас достатньо запасів зерна, закупленого за старими цінами. Крім цього, виділено 5 мільярдів гривень для створення запасів Аграрного фонду», - заявив глава уряду.

Водночас голова Чернівецької ОДА Михайло ПАПІЄВ, аби забезпечити населення Чернівецької області хлібом та хлібобулочними виробами за стабільними цінами, сьогодні під час урочистостей звернувся до М.АЗАРОВА з проханням розглянути можливість переміщення 20-25 тисяч тонн продовольчого зерна з Аграрного фонду України чи з Державного комітету України з матеріального резерву з інших областей у Чернівецьку область на “Неполоковецький комбінат хлібопродуктів».

«У зв’язку з несприятливими погодними умовами цього року основна маса зерна не відповідає стандартним параметрам продовольчого зерна та не може бути використана для випікання хліба. Це ставить під загрозу виконання завдань із заготівлі продовольчого зерна для регіональних потреб та створює проблему забезпечення Чернівецької області продовольчим зерном» - вважає М.ПАПІЄВ.

У деяких регіонах України хліб уже подорожчав. Наприклад, в сусідньому Прикарпатті деякі сорти хліба зросли в ціні на 10-15 копійок. Кілька тижнів тому найбільший виробник хлібу на Буковині Чернівецький хлібокомбінат також планував підвищити вартість своєї продукції. Після переговорів з владою подорожчання хліба вдалося відкласти на два-три місяці, доки в області є старі запаси борошна.