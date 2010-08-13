В українських школах заборонять чіпси і газовану воду

У школах і прилеглих торгових точках необхідно заборонити продаж газованих напоїв, чіпсів і продуктів з генетично модифікованими організмами, заявив головний державний санітарний лікар України Сергій РИЖЕНКО.

"Сьогодні тільки кожен десятий випускник закінчує школу здоровим. Інші під час навчання отримують букети хронічних захворювань. Хвороби органів травлення лідирують у цій невтішній статистиці", - підкреслив С.РИЖЕНКО.

За словами санлікаря, в даний час в столових навчальних установ - надлишок цитрусових і ковбас сумнівного походження, які краще замінити молочними та м`ясними виробами, що містять всі необхідні живильні речовини і вітаміни.

З метою попередження захворювань органів травлення, Мінохоронздоров`я спільно з Міносвіти підготувало ряд нормативно-правових актів, якими забороняється замовляти, приймати і використовувати для школярів продукти, що містять синтетичні фарбники, ароматизатори, підсолоджувачі, підсилювачі смаку і консерванти.

Раніше головний державний санітарний лікар звернувся до міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА з проханням посприяти введенню в навчальні програми хоч би однієї години гігієнічного навчання дітей.

Кореспондент