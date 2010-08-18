У половині перевірених препаратів для схуднення знайшли психотропну речовину

У п`яти з десяти перевірених препаратів для схуднення знайдено психотропну речовину.

Такі дані перевірки на безпеку 10 препаратів для схуднення («4.3.2.1», «DA Li», «Hoodi-Da», «Li Da», «Xl-S DUO Slim and Shape», «Жуйдемен», «Золота кулька», «Ідеал», «Турбослім день», «Чарівний лотос»), які продаються в Україні, оприлюднив сьогодні на прес-конференції в Києві президент Центру експертиз “ТЕСТ” Валерій БЕЗРУКИЙ

За словами В.БЕЗРУКОГО, у препаратах «Чарівний лотос», «Золота кулька», «DA Li», «Li Da» і «Жуйдемен» було виявлено заборонену в Україні речовину сибутрамін, що є сильним стимулятором центральної нервової системи і викликає звикання.

За словами психіатра Олексія ШЕВЦОВА, сибутрамін є наркотиком, «і його дія абсолютно не відрізняється від дії будь-якого іншого наркотику». При цьому вміст забороненої речовини в одній капсулі препаратів для схуднення у кілька разів перевищував норми, припустимі до заборони цієї речовини. Фахівці підкреслили, що вживання дієтичних добавок з сибутраміном може бути небезпечне для здоров`я і життя людини.

В.БЕЗРУКИЙ підкреслив, що перевірені препарати користуються дуже великою популярністю в Україні - за останні півроку тільки в аптеках було продано препаратів: «Li Da» на суму понад 17 млн. грн., «Чарівний лотос» - 10 млн. грн., «Da Li» – 1,7 млн. грн., «Жуйдемен» - 1,4 млн. грн. і «Золота кулька» - 207 тис. грн.

Він повідомив, що на даний час державний контроль препаратів для схуднення, які належать до дієтичних добавок, обмежений, він зводиться до того, що перевіряється список інгредієнтів, і якщо у списку немає заборонених речовин, їх реалізація дозволяється. На думку В.БЕЗРУКОГО, це дає великі можливості для зловживання, коли «заявлений склад не має жодного відношення до реальності», оскільки виробники не вказують у складі вміст забороненої речовини, яка присутня у препараті.

В.БЕЗРУКИЙ повідомив, що центр «ТЕСТ» готує звернення з даними результатів дослідження до Адміністрації Президента, Кабінету міністрів України, Антимонопольного комітету, Міністерства охорони здоров`я. «Сподіватимемося, що ситуація зміниться», - сказав він.

Головний дієтолог Міністерства охорони здоров’я України Олег ШВЕЦЬ рекомендує споживачам, які використовують дієтичні добавки, замінити їх на такі медичні препарати, що не містять добавки. Він також нагадав, що будь-які препарати малоефективні без дотримання низькокалорійної дієти і збільшення фізичної активності.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура проводить перевірки аптек на наявність у продажу заборонених препаратів. У столиці кримінальну справу за даним фактом вже порушена Деснянським райуправлінням міліції. У Запорізькій області порушено 5 кримінальних справ за фактами продажу в аптеках засобів для схуднення, що містять психотропні речовини.

*** При передозуванні сибутраміну можуть виникати запаморочення, озноб, нудота, безсоння, тахікардія, аритмія. За тривалого безконтрольного застосування можливі тяжкі нервово-психічні розлади.