Кількість користувачів українського інтернету зменшилася на 9,8%

Розмір української аудиторії користувачів інтернету (унікальні Браузери, які здійснили більше одного перегляду сторінки (хіта) за поточний місяць + Браузери, які проглядали сторінки цього і минулого місяця) у липні 2010 року зменшився на 9,8% порівняно з червнем 2010 року, і становив 16,7 млн. осіб.

Такі результати наводяться у звіті українського порталу Bigmir)net «Глобальна статистика українського інтернету» за червень 2010 року, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно зі звітом, географічно, як і раніше, лідирує Київський регіон. Його частка в липні становила 54,48% від загальної аудиторії.

Далі, у порядку убування, слідують такі великі регіони, як: Донецьк, Харків, Одеса, Львів, Дніпропетровськ, Крим, Луганськ. Їх сумарна частка становить 33,85%. На решту регіонів припало 11%. При цьому у Житомирського та Івано-Франківського регіонів найменша активність, їх частка в Інтернет аудиторії України становила лише 0,24% і 0,14% відповідно, у Чернівецького регіону - 0,3%.

Загальний час, проведений українськими користувачами Інтернету в глобальній мережі в липні 2010 року, становив більш як 3,62 млрд. хвилин, що на 14,62% більше, ніж попереднього місяця.