На Прикарпатті в 5% перевіреної продукції знайшли ГМО

Найбільше у ковбасних виробах

Впродовж семи місяців 2010 року фахівці генетичної лабораторії ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» провели понад 600 випробувань зразків продовольчої сировини та харчових продуктів. Вміст ГМО виявлено у понад 30 зразках (5%) досліджуваної продукції. Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України. За повідомленням, найчастіше генетично модифіковані компоненти виявляли у ковбасних виробах, заморожених напівфабрикатах (пельменях, фарші), паштетах, соєвому текстураті та білку, кукурудзяних паличках, комбікормах.

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