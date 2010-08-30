У Донецькій області на одне робоче місце претендують 7 осіб

У Донецькій області на кожне вільне робоче місце претендують 7 осіб.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник Головного управління статистики в Донецькій області Олег ЗЕЛЕНИЙ.

За його словами, в цілому в області за рахунок позитивних тенденцій в економіці, перш за все, зростання промислового виробництва, поліпшилася ситуація і на ринку праці. Чисельність безробітних, офіційно зареєстрованих у центрах зайнятості Донецької області, на 1 серпня 2010 становила 28,7 тис. осіб, або 1,1% населення працездатного віку, що менше, ніж було до кризи (на 1 серпня 2008 року - 33 тисячі, або 1,2%).

О.ЗЕЛЕНИЙ відзначив, що в порівнянні з початком нинішнього року чисельність зареєстрованих безробітних скоротилася майже на 30%, а проти 1 серпня 2009 року - на 46,1%. Зменшилася і кількість звернень громадян до служби зайнятості області. Якщо протягом січня-липня 2009 року було зареєстровано 70,1 тис. осіб, то за 7 місяців поточного року - 51,4 тисячі, або на 26,7% менше.

Число вільних робочих місць (вакансій), яке на початок 2010 року стало в області мінімальним - 3,3 тисячі, протягом січня-липня зросло до 4,4 тисячі, хоча це в 5,5 раза менше, ніж було два роки тому.

Сьогодні на кожне вільне робоче місце претендують 7 осіб проти 10 осіб на 1 серпня 2009 року, констатував О. ЗЕЛЕНИЙ.