Влада Києва не ініціює подорожчання проїзду в маршрутках

Столична влада не ініціює подорожчання проїзду в маршрутних таксі Києва.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«Міська влада не ініціює підвищення тарифів на проїзд у маршрутних таксі столиці. Якщо будуть відповідні звернення від приватних перевізників, ми будемо детально вивчати це питання. Але це ще не означає, що їх прохання буде задоволене», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Разом з тим він додав, що комунальне підприємство «Київпастранс» готове в будь-який момент вивести на столичні маршрути необхідну кількість додаткових автобусів та тролейбусів, яка забезпечить комфортне перевезення киян та гостей столиці.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю, 27 серпня, прес-служба столичної мерії повідомила, що проїзд у Київському метрополітені найближчими днями підвищиться із 1 грн. 70 коп. до 2 грн. Зокрема, у Головному управлінні юстиції у місті Києві зареєстровано Розпорядження КМДА «Про внесення змін до Тарифів на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті - метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, який працює у звичайному режимі руху».

Розпорядження має вступити в силу з моменту офіційного оприлюднення у засобах масової інформації.

Водночас деякі ЗМІ повідомили, що у мерії Києва готується рішення про те, що одноразова поїздка в столичних маршрутках може подорожчати до 4 грн.