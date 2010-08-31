В Україні переглянуть стандарти на молоко

Міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що в Україні планують переглянути стандарти на молока.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПРИСЯЖНЮК повідомив 30 серпня під час виступу на одному з телеканалів Вінниці.

«Ми введемо паралельно два стандарти – обидва існуватимуть якийсь час – 3-4 роки, і вже сам виробник для себе вибиратиме, як працювати, за високими стандартами або за низькими», - сказав міністр.

Він також відзначив, що діючі українські стандарти низькі – український перший сорт - це другий в Росії і 3-4-й у Європі.