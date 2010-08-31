В Україні переглянуть стандарти на молоко
12:58, 31 серпня 2010Права споживачів
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“Діючі стандарти низькі”
Міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що в Україні планують переглянути стандарти на молока.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПРИСЯЖНЮК повідомив 30 серпня під час виступу на одному з телеканалів Вінниці.
«Ми введемо паралельно два стандарти – обидва існуватимуть якийсь час – 3-4 роки, і вже сам виробник для себе вибиратиме, як працювати, за високими стандартами або за низькими», - сказав міністр.
Він також відзначив, що діючі українські стандарти низькі – український перший сорт - це другий в Росії і 3-4-й у Європі.
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