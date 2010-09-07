Підвищувати ціни на маршрутки у Києві поки не планують

Підвищення цін на інші види громадського транспорту в Києві поки що не планується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління транспорту Київської міської державної адміністрації Олексій БАРХАТОВ на прес-конференції.

«На сьогодні поки що немає ніяких звернень від «Київпастрансу» щодо підвищення цін», – сказав він.

За його словами, немає нових звернень і від приватних маршрутних перевізників з приводу ініціатив про підвищення цін. «Всі звернення маршрутних перевізників про підвищення цін будуть ретельно розглянуті, вивірені і визначена економічна обгрунтованість», – сказав О.БАРХАТОВ.

За його словами, при ухваленні рішення щодо можливості підвищення цін розглядатиметься кожен маршрут.

О.БАРХАТОВ також відзначив, що раніше проводилися зустрічі з кількома великими перевізниками, проте ті їх заявки, які свого часу подавалися щодо підвищення цін, були економічно необгрунтованими. «На сьогодні заявок у Головному управлінні немає», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, із 6 вересня проїзд у київському метро подорожчав до 2 грн.