В Україні за останні два тижні яйця подорожчали в два рази

За останні 2 тижні ціна на яйця зросла до 8 грн./дес.

Про це повідомляють в аналітичному центрі «Украгроконсалт».

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагрополітики станом на 20 серпня ціна яєць складала 4,17 грн./дес.

В «Украгроконсалті» подорожчання яєць пов`язують з ціною на кукурудзу, яка складає від 40 до 50% в структурі комбікормів для курей-несучок.

«На даному етапі ціни на кукурудзу складають 1400-1500 грн., тоді як для виробників яєць оптимальною є сума 900-1000 грн. Надалі очікується ціна на кукурудзу 1200-1300 грн. з поступовим зростанням», - зазначають експерти.

«Украгроконсалт» прогнозує, що найбільш ймовірна ціна яєць до кінця року буде 10 грн./дес.