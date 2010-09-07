В Україні за останні два тижні яйця подорожчали в два рази
15:11, 07 вересня 2010Права споживачів
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До 8 грн./дес.
За останні 2 тижні ціна на яйця зросла до 8 грн./дес.
Про це повідомляють в аналітичному центрі «Украгроконсалт».
Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагрополітики станом на 20 серпня ціна яєць складала 4,17 грн./дес.
В «Украгроконсалті» подорожчання яєць пов`язують з ціною на кукурудзу, яка складає від 40 до 50% в структурі комбікормів для курей-несучок.
«На даному етапі ціни на кукурудзу складають 1400-1500 грн., тоді як для виробників яєць оптимальною є сума 900-1000 грн. Надалі очікується ціна на кукурудзу 1200-1300 грн. з поступовим зростанням», - зазначають експерти.
«Украгроконсалт» прогнозує, що найбільш ймовірна ціна яєць до кінця року буде 10 грн./дес.
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