У Херсонській області найбільше подорожчали капуста та гречка
Подешевшали – яблука і картопля
У Херсонській області в серпні цього року найбільше подорожчали капуста і гречка, подешевшали – яблука і картопля.
Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в області, в цілому в серпні в порівнянні з попереднім місяцем продукти харчування і безалкогольні напої подорожчали на 0,2%.
Найбільше подорожчали капуста і крупа гречана (на 23,9% і 21,3% відповідно).
Алкогольні напої і тютюнові вироби подорожчали на 8,1% за рахунок підвищення цін на тютюнові вироби на 13,5%.
Водночас, на 14,4–0,8% подешевшали яблука, картопля, риба і продукти з риби.
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 7,3% за рахунок значного підвищення вартості природного газу (на 50,1%).
Підвищення цін в транспортній сфері (на 4,0%) зумовлене переважно зростанням вартості послуг автомобільного пасажирського транспорту (на 7,3%) і цін на паливо та масла (на 1,4%).
Зниження цін у сфері охорони здоров`я на 0,6% зумовлене зниженням цін на фармацевтичну продукцію на 1,3%.
Також на 0,2% подешевшали послуги ресторанів і готелів, на 0,1% – послуги зв`язку.
Довідка УНІАН. У серпні цього року індекс споживчих цін і індекс цін виробників промислової продукції в Херсонській області складали 101,5% і 101,4% відповідно.