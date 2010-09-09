У Херсонській області найбільше подорожчали капуста та гречка

У Херсонській області в серпні цього року найбільше подорожчали капуста і гречка, подешевшали – яблука і картопля.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в області, в цілому в серпні в порівнянні з попереднім місяцем продукти харчування і безалкогольні напої подорожчали на 0,2%.

Найбільше подорожчали капуста і крупа гречана (на 23,9% і 21,3% відповідно).

Алкогольні напої і тютюнові вироби подорожчали на 8,1% за рахунок підвищення цін на тютюнові вироби на 13,5%.

Водночас, на 14,4–0,8% подешевшали яблука, картопля, риба і продукти з риби.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 7,3% за рахунок значного підвищення вартості природного газу (на 50,1%).

Підвищення цін в транспортній сфері (на 4,0%) зумовлене переважно зростанням вартості послуг автомобільного пасажирського транспорту (на 7,3%) і цін на паливо та масла (на 1,4%).

Зниження цін у сфері охорони здоров`я на 0,6% зумовлене зниженням цін на фармацевтичну продукцію на 1,3%.

Також на 0,2% подешевшали послуги ресторанів і готелів, на 0,1% – послуги зв`язку.

Довідка УНІАН. У серпні цього року індекс споживчих цін і індекс цін виробників промислової продукції в Херсонській області складали 101,5% і 101,4% відповідно.