ПЗЗ змінить маршрут приміських електропоїздів

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) 11, 13 і 15 вересня 2010 р., у зв`язку з виконанням ремонтних робіт на перегоні Дарниця - Київ-Московський, змінить маршрут руху ряду електропоїздів, які прямуватимуть через Київ-Петрівку. Про це УНІАН повідомила прес-служба ПЗЗ.

Зокрема, 11 вересня 2010 р. зміниться маршрут проходження електропоїздів: №6911 Ніжин – Борщагівка-тех, №6810 Борщагівка-тех – Яготин, №6913 Ніжин – Борщагівка-тех, №6710 Борщагівка-тех - Трипілля – Дніпровське, №6812 Борщагівка-тех – Гребінка, №6915 Ніжин - Борщагівка-тех, №6811 Яготин - Борщагівка-тех, №6914 Борщагівка-тех – Носівка, № 6813 Гребінка - Київ-Петрівка, №6816 Київ-Петрівка – Гребінка, №6917 Ніжин - Київ-Петрівка, №6916 Київ-Петрівка – Ніжин, № 6815 Яготин – Святошин, №6625 Святошин – Тетерів, № 6919 Ніжин - Борщагівка-тех, №6881 Яготин - Борщагівка-тех.

13 і 15 вересня 2010 року зміненим маршрутом прямуватимуть потяги №6911 Ніжин - Борщагівка-тех, №6810 Борщагівка-тех – Яготин, №6812 Борщагівка-тех – Гребінка, №6811 Яготин - Борщагівка-тех.

Південно-Західна залізниця закликає пасажирів уважніше слухати оголошення про зміни в розкладі руху потягів.