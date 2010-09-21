Опалювальний сезон можуть почати раніше

У разі погіршення погодних умов опалювальний сезон для бюджетних установ може бути почато раніше терміну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

«Якщо погодні умови до 1 жовтня погіршаться, ми відпрацюємо питання з місцевими органами влади. Ми готові почати опалювальний сезон для бюджетних підприємств (лікарні, школи і дитячі сади) з періоду, коли температура, особливо в нічний час, знизиться до 5-7 градусів і нижче», - сказав він.

За інформацією міністра, станом на 15 вересня на 100% підготовлені до осінньо-зимового періоду об`єкти соціально-культурного призначення, за винятком 2 лікарень в Криму, однієї лікарні в Донецькій і однієї лікарні в Івано-Франківській області.

На думку Ю.ХІВРИЧА, інженерні комунікації здатні витримати морози, навіть якщо, як прогнозують синоптики, ця зима буде дуже холодною.

«Все залежить від того, як пройде початок опалювального сезону. Якщо початок опалювального сезону пройде вчасно, і котельні вийдуть на режим, потім вони набирають параметри, тоді вся система працює злагоджено і вчасно. Якщо немає ніяких коливань, відключення електроенергії чи газу, зниження тиску, то витримують сьогодні ті мережі, агрегати, які є», - сказав міністр.