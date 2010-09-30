В Україні рівень безробіття за методологією МОП становив 9,2%
11:18, 30 вересня 2010Права споживачів
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За підсумками 1-го півріччя
За підсумками січня-червня 2010 року рівень безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці (МОП) становив 9,2% всього працездатного населення і 8,5% населення віком 15-70 років.
Про це повідомляє Державний комітет статистики.
У січні-червні найвищий рівень безробіття за методологією МОП зафіксовано у Рівненській (13%), Чернігівській (12,6%) і Тернопільській (12,2%) областях. Найнижчий – у Києві (6,7%), Одеській області (7%) і Севастополі (7,1%).
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