В Україні рівень безробіття за методологією МОП становив 9,2%

За підсумками січня-червня 2010 року рівень безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці (МОП) становив 9,2% всього працездатного населення і 8,5% населення віком 15-70 років.

Про це повідомляє Державний комітет статистики.

У січні-червні найвищий рівень безробіття за методологією МОП зафіксовано у Рівненській (13%), Чернігівській (12,6%) і Тернопільській (12,2%) областях. Найнижчий – у Києві (6,7%), Одеській області (7%) і Севастополі (7,1%).