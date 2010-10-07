У зв`язку з погіршенням погодних умов в Україні розпочався опалювальний сезон.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства з питань житлово-комунального господарства.

Міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ відзначив, що у зв`язку з погіршенням погодних умов вже з 4 жовтня деякі міста ухвалили рішення про початок опалювального сезону. В першу чергу, це стосується бюджетної сфери (школи, дитячі сади, лікарні).

За даними міністерства, на 6 жовтня бюджетна сфера опалюється на 23-24%.

Ю.ХІВРИЧ повідомив, що оперативно спрацювали Вінницька (дитячі сади там опалюються на 66%, школи – на 53%, лікарні - 49%), Донецька (дитячі сади - 53%, школи - 46%, лікарні -49%), Житомирська (дитячі сади -51%, школи - 55%, лікарні - 40%), Полтавська (дитячі сади - 65%, школи - 42%, лікарні - 65%), Харківська (дитячі сади - 74%, школи - 70%, лікарні - 83%) області і Київ (дитячі сади - 63%, школи - 15%, лікарні - 35%).

Міністр також відзначив, що процес подачі тепла розпочато і в житловій сфері. На 6 жовтня до тепла підключено близько 10 000 будинків, що становить 9% житлового фонду (4600 будинків у Донецькій області, 1600 - у Дніпропетровській, 615 – у Рівненській, 300 – у Луганській, 1200 - у Вінницькій областях).

Він нагадав, що 6 жовтня в області надійшла телеграма від першого віце-прем`єр-міністра Андрія КЛЮЄВА, згідно з якою, через погіршення погодних умов, уряд доручив розпочати опалювальний сезон негайно.

«Термін виконання – 3 дні. Це означає, що до суботи, 9 жовтня, всі об`єкти соціальної сфери мають бути з теплом», - сказав Ю.ХІВРИЧ.