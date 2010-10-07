У 2011 році рівень безробіття в Україні може скоротитися до 7,7%

Згідно з методологією Міжнародної організації праці (МОП), у 2011 році рівень безробіття в Україні може знизитися до 7,7%.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН національний координатор МОП Василь КОСТРИЦЯ.

Зокрема, він висловив оптимізм у зв`язку з оприлюдненими прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), згідно з яким економічне зростання в Україні в 2011 році підвищиться до 4,5%. У зв`язку з такими поліпшеннями рівень безробіття в країні наступного року може скоротитися до 7,7%.

Водночас, за словами В.КОСТРИЦІ, якщо надалі рівень безробіття активно не скорочуватиметься, то в Україні може посилитися стурбованість із зв`язку з погіршенням соціальної ситуації.

В той же час перший заступник Конфедерації вільних профспілок України (КСПУ) Анатолій АКІМОЧКІН негативно оцінив вимогу МВФ скоротити фонд оплати праці працівників бюджетної сфери. Крім того, він відзначив, що підвищення пенсійного віку для жінок збільшить кількість безробітних, оскільки люди передпенсійного віку практично не можуть влаштуватися на роботу.

На думку А.АКІМОЧКІНА, на сьогодні уряд може збільшити надходження податків і соціальних платежів, зокрема, до бюджету Пенсійного фонду, підвищивши заробітну плату і виплативши всі заборгованості по ній.

Як відзначив глава Асоціації вільних профспілок автотранспортників України Андрій КОРЧИНСЬКИЙ, проектом Податкового кодексу в тому вигляді, в якому він на сьогодні існує, знищується малий бізнес, що також негативно позначиться на рівні зайнятості в країні, оскільки у людей, які займалися малим підприємництвом, практично не має можливості знову влаштуватися на роботу.

Як нагадав В.КОСТРИЦЯ, згідно з прогнозами МОП, розвинені країни досягнуть докризового рівня зайнятості до 2012 року, менш розвинені – до 2015 року. «Цим країнам необхідно додатково створити майже 8 млн. робочих місць, а в цілому всім країнам світу, по яких ведеться моніторинг, необхідно створити, щоб повернутися до докризового рівня зайнятості, близько 14,5 млн. робочих місць. Це не враховуючи тих молодих поколінь, які виходять на ринок праці», – відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками січня-червня 2010 року рівень безробіття в Україні, за методологією Міжнародної організації праці (МОП), становив 9,2% загальної чисельності працездатного населення і 8,5% чисельності населення віком 15-70 років.

*** Сьогодні, 7 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день дій профспілок «За гідну працю».