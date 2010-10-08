Уряд виділив майже 65 млн. грн. на контроль якості ліків

Уряд виділив майже 65 млн. грн. для здійснення цього року першочергових заходів, спрямованих на забезпечення належної якості лікарських засобів, медичної техніки і виробів медичного призначення, у тому числі закупівлі обладнання з метою дооснащення трьох регіональних лабораторій.

Відповідне розпорядження прийнято на засіданні уряду 4 жовтня, повідомили УНІАН у Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

Зокрема, ці кошти виділено Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я на безповоротній основі

Водночас Державна інспекція має затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством економіки, Міністерством фінансів і Міністерство охорони здоров’я перелік витрат, пов’язаних зі здійсненням зазначених заходів, а також подати до кінця 2010 року відповідним міністерствам і Державному казначейству звіт про використання виділених коштів.