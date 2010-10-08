У Львові проходить фестиваль «Свято сиру і вина»

Сьогодні у Львові розпочався фестиваль «Свято сиру і вина».

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, захід проходитиме 8-10 жовтня у внутрішньому подвір’ї Ратуші (Львівської міської ради).

Відвідувачі свята почують розповіді про культуру сироваріння та традиції виноробства у Львові, зможуть взяти участь у забавах, акціях, послухати концерти, а також покуштувати якісного сиру і випити вина.

«Брі, камамбер, шаблі, бордо чи рокфор – всім цим та багато іншим можна буде поласувати на святі під ритми джазу, класичної музики та під час перегляду кіно чи вистави про жіноче життя «Целофан». Один з днів фестивалю присвячений 70-річчю з дня народження Джона Леннона, тому пройде під музику «Бітлз», - повідомив УНІАН організатор свята Андрій СИДОР.

Як інформує Львівська міськрада, сьогодні ввечері відвідувачі свята зможуть переглянути виставу «Целофан».

У другий день свята львівські гурти гратимуть твори «Бітлз».

10 жовтня гості свята зможуть відвідати кулінарний майстер-клас від ведучої телешоу «Картата потата» Даші МАЛАХОВОЇ.

Крім того, у рамках фестивалю проходитиме Ярмарок органічних продуктів.