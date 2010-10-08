Янукович каже, що влада рухається шляхом підвищення соцстандартів
Нам залишається вірити, або ні
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що влада рухається шляхом підвищення соціальних стандартів для громадян.
Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками політичних та наукових кіл Франції, відповідаючи на запитання щодо можливих шляхів виправлення демографічної ситуації в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
"Занепокоєння повинно бути серйозним, але серйозними мають бути і програми, спрямовані на покращення життя людей", - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.
"Для виправлення цієї ситуації ми зобов’язані підняти мотивації людей збільшувати свої сім`ї, а це, насамперед, соціальні стандарти", - сказав Президент.
В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що йдеться про передвиборчі зобов’язання перед людьми, зокрема щодо підвищення рівня пенсій та зарплат. Він наголосив, що у цьому напрямку вже зроблено перші кроки, в тому числі прийнято відповідний закон.
"Я не відступив від свого рішення. Сьогодні поступово збільшуються пенсії, заробітні плати, соціальні стандарти в Україні", - підкреслив глава держави, додавши, що ці кроки також позитивно оцінив Міжнародний валютний фонд.
"Сьогодні ми йдемо цим шляхом", - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.
Він додав, що у цьому контексті важливою є також реалізація програм з охорони здоров`я, будівництва доступного житла тощо.