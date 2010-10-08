Янукович каже, що влада рухається шляхом підвищення соцстандартів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що влада рухається шляхом підвищення соціальних стандартів для громадян.

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками політичних та наукових кіл Франції, відповідаючи на запитання щодо можливих шляхів виправлення демографічної ситуації в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

"Занепокоєння повинно бути серйозним, але серйозними мають бути і програми, спрямовані на покращення життя людей", - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.

"Для виправлення цієї ситуації ми зобов’язані підняти мотивації людей збільшувати свої сім`ї, а це, насамперед, соціальні стандарти", - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що йдеться про передвиборчі зобов’язання перед людьми, зокрема щодо підвищення рівня пенсій та зарплат. Він наголосив, що у цьому напрямку вже зроблено перші кроки, в тому числі прийнято відповідний закон.

"Я не відступив від свого рішення. Сьогодні поступово збільшуються пенсії, заробітні плати, соціальні стандарти в Україні", - підкреслив глава держави, додавши, що ці кроки також позитивно оцінив Міжнародний валютний фонд.

"Сьогодні ми йдемо цим шляхом", - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він додав, що у цьому контексті важливою є також реалізація програм з охорони здоров`я, будівництва доступного житла тощо.