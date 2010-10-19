Україна очікує План дій щодо безвізового режиму з ЄС 22 листопада

Україна очікує отримати План дій щодо запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для українців вже під час саміту Україна-ЄС 22 листопада.

Про це сказав заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН під час зустрічі з послами країн-членів ЄС, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.

„Україна очікує на отримання Плану дій щодо запровадження ЄС безвізового режиму для громадян України вже під час наступного саміту Україна-ЄС, який відбудеться у листопаді цього року в Брюсселі”, - сказав П.КЛІМКІН.

Він поінформував представників держав - членів ЄС про ключові результати візиту прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА до Брюсселя 13-14 жовтня та стан двосторонніх відносин між Україною та ЄС напередодні саміту Україна-ЄС 22 листопада в Брюсселі.

Також П.КЛІМКІН ознайомив послів країн-членів ЄС з результатами 13-го раунду переговорів між Україною та ЄС щодо створення всеохоплюючої та поглибленої Зони вільної торгівлі та відзначив основні пріоритети подальшого ходу переговорного процесу між Україною і ЄС.