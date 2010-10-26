«METRO Cash & Carry» планує відкрити другий гіпермаркет у Львові

Компанія «METRO Cash & Carry Україна» в грудні цього року планує відкрити другий гіпермаркет у Львові.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, загальна площа магазину складе 12 тис. кв. м, торгова площа – 7,6 тис. кв. м.

При цьому в грудні компанія планує відкрити два центри гуртової торгівлі «METRO база». У яких містах відкриють дані центри, в компанії не уточнили, додавши, що це будуть міста, в яких компанія «МЕТРО» ще не представлена.

За даними прес-служби, центри гуртової торгівлі розташовуватимуться на площі до 2 тис. кв. м.

Довідка УНІАН. METRO Cash & Carry – торговий підрозділ METRO Group, однієї з найбільших міжнародних торгових компаній. Мережа METRO Group складається з 2 100 магазинів, розташованих в 31 країні. Компанія працює в п`яти незалежних торгових форматах: METRO/Makro Cash & Carry – гуртова торгівля за принципом самообслуговування, гіпермаркети Real, Media Markt і Saturn – світові лідери в торгівлі побутовою технікою і універсальні магазини Galeria Kaufhof.

«МЕТРО Кеш енд Кері Україна» управляє 25 центрами гуртвової торгівлі в 18 містах України і двома «METRO базами» в Кременчуці і Кіровограді.