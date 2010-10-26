В Україні скоротилася заборгованість із виплати зарплати

В Україні заборгованість з виплати заробітної платні у вересні 2010 року скоротилася на 4,9% і на 1 жовтня п.р. становила 1,34 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Водночас з початку року заборгованість з виплати зарплати скоротилася на 9%.

За даними Держкомстату, найвищий рівень заборгованості (більш як 100 млн. грн.) на 1 жовтня п.р. зафіксовано у трьох областях України і в Києві. Зокрема, у Донецькій області заборгованість з виплати зарплати на 1 жовтня п.р. становила 250,082 млн. грн. (з початку року скоротилася на 6,1%, у вересні зросла на 3,4%), у Луганській – 123,326 млн. грн. (з початку року скоротилася на 6,9%, у вересні – на 7,4%), у Харківській областях – 139,19 млн. грн. (з початку року виросла на 16,5%, у вересні – на 16,4%), в Києві – 121,39 млн. грн. (з початку року скоротилася на 13,5%, у вересні – на 17,5%).

У Держкомстаті відзначають, що зростання заборгованості з виплаті зарплати з початку року зафіксовано у 6 областях України, а також у Севастополі.

Скорочення заборгованості з початку року спостерігалося у 18 областях, АР Крим і в Києві.

Зокрема, найнижчий рівень заборгованості з виплати зарплати на 1 жовтні п.р. зафіксовано у Чернівецькій області – 4,494 млн. грн. (з початку року скоротилася на 21,2%, у вересні – на 23,4%), а також в Івано-франківській – 9,256 млн. грн. (з початку року зросла на 0,5%, у вересні скоротилася на 12,4%), Рівненській областях – 9,581 млн. грн. (з початку року скоротилася на 39,8%, у вересні – на 6,7%) і Севастополі – 10,457 млн. грн. (з початку року зросла на 30,4%, у вересні скоротилася на 19,8%).

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, на 1 січня 2009 року заборгованість з виплати зарплати в Україні становила 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (у квітні Держкомстат уточнив дані щодо заборгованості з виплати зарплати на 1 січня і 1 лютого. За попередньою інформацією, заборгованість на 1 січня становила 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 525 млн. 110 тис. грн.).

На 1 січня 2008 року заборгованість з виплати зарплати в Україні становила 668,7 млн. грн., на 1 квітня – 692,4 млн. грн., на 1 липня – 721,8 млн. грн.