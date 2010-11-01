У Криму зменшилася кількість вакансій

У Криму кількість вільних робочих місць (вакантних посад), за повідомленнями підприємств, установ і організацій АРК, впродовж вересня 2010 р. зменшилася на 10% і на 1 жовтня 2010 р. склала 4,1 тис. (1 жовтня 2009 р. - 3,4 тис.).

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, навантаження незайнятого населення, що перебуває на обліку в державній службі зайнятості, збільшилося з 24 осіб на десять вільних робочих місць (вакантних посад) на кінець серпня 2010 р. до 29 осіб на кінець вересня.

За категоріями робочих місць цей показник найвищий у працівників сільського господарства - 48 осіб.

Як повідомляв УНІАН, кількість вільних робочих місць (вакантних посад) в Криму впродовж серпня 2010 р., в порівнянні з липнем, збільшилася на 5,2% і на 1 вересня 2010 р. склала 4,5 тис. (1 вересня 2009 р. - 3,8 тис.).