Показник безробіття в ЄС у вересні не змінився

З усуненням сезонних коливань показник безробіття в Європейському Союзі (щодо 27 країн - членів союзу) у вересні становив 9,6%, що на 0,3% більше порівняно з вереснем 2009 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Євростату.

Згідно з повідомленням, у серпні 2010 року даний показник також становив 9,6%.

За оцінками Євростату, у вересні поточного року 23,109 млн. осіб були безробітними, що на 71 тис. осіб більше порівняно з серпнем 2010 року, і на 0,656 млн. осіб більше, ніж у вересні минулого року.

Найнижчий показник безробіття було зафіксовано у Нідерландах (4,4%), найвищий – в Іспанії (20,8%), Латвії (19,4% - у другому кварталі 2010 року), Естонії (18,6% - у другому кварталі 2010 року) і Литві (18,2% - у другому кварталі 2010 року).