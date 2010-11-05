Українців захищатимуть від неякісної побутової техніки

Держспоживстандарт України підпише Меморандум про співпрацю зі світовими виробниками побутової техніки щодо запобігання появи на ринку неякісної, фальсифікованої та контрабандної продукції. Про це заявив Голова Держспоживстандарту України Олександр МАТВІЙЧУК під час прес-конференції за результатами круглого столу з представниками бізнесу, повідомляє прес-служба відомства.

Зазначають, що на заході були присутні представники Європейської Бізнес Асоціації та провідних компаній, зокрема «Bosch», «Panasonic», «Sony», «Philips».

«Сьогодні існує потреба у створенні дієвого механізму для протидії появі на українському ринку невідповідної та контрафактної продукції, яка часто завозиться в державу нелегально. Це несе великі ризики як для здоров`я, а часом і життя простого споживача, так і завдає шкоди виробнику. Тому ми сьогодні домовилися про підписання відповідного документу», - зазначив О.МАТВІЙЧУК.

Керівництво Держспоживстандарту України та представники бізнесу домовилися, зокрема про проведення спільного моніторингу щодо виявлення невідповідної продукції для подальшого реагування Комітету.

Як повідомив під час прес-конференції директор Bosch Термотехніка України Ігор ХАЗАН, сьогодні виробники самі звертають увагу на присутність на ринку їхньої продукції, нелегально завезеної з-за кордону. Зокрема, на внутрішньому ринку виявили газові котли та газові проточні водонагрівачі виробництва «Bosch», що ввезені на територію України незаконно (без офіційного митного оформлення). Ця техніка за своїми технічними характеристиками (зокрема, тиск газу) призначена для використання в країнах ЄС. Відповідно таке обладнання не може використовуватись на території України, оскільки становить загрозу для споживача.

На думку менеджера з комітетів з регуляторних питань Європейської Бізнес Асоціації Світлани МИХАЙЛОВСЬКОЇ, створення такої «платформи для співпраці» влади та бізнесу дуже важливе. Адже саме сумлінні компанії та імпортери страждають, коли їхня продукція завозиться нелегально і не сертифікується.

Під час зустрічі О.МАТВІЙЧУК звернув увагу на деякі надто ліберальні норми законодавства, які суттєво ускладнюють виявлення невідповідної та неякісної продукції. Наприклад, набрання чинності Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (січень 2008 р.) ускладнює систему профілактики та попередження потрапляння на український споживчий ринок небезпечних, неякісних і фальсифікованих товарів. Адже відповідно до цього закону, територіальні управління Держспоживстандарту України у справах захисту прав споживачів мають право здійснювати планові перевірки суб’єктів господарювання, зокрема представників торговельної мережі, лише за умови їхнього письмового попередження про перевірку не менш як за 10 днів. У результаті, ефект такої перевірки зведений нанівець через відсутність ефекту неочікуваності.

„У жодній європейській країні немає подібної практики”, – сказав голова Держспоживстандарту.