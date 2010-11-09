У Харкові в їдальні університету Повітряних сил отруїлися курсанти
10:52, 09 листопада 2010Права споживачів
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Госпіталізовано вже 13 хлопців
У Харкові до інфекційного відділення Військово-медичного клінічного центру північного регіону Міністерства оборони України з харчовим отруєнням госпіталізовано вже 13 курсантів Харківського університету Повітряних сил ім. Кожедуба, які 6 листопада харчувалися в їдальні університету.
Всього в їдальні харчується 550 курсантів, повідомляє прес-служба МНС.
Перебіг захворювання госпіталізованих - легкого ступеню важкості.
Фахівці районної СЕС здійснюють комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.
Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС у Харківській області.
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