У Харкові в їдальні університету Повітряних сил отруїлися курсанти

Госпіталізовано вже 13 хлопців

У Харкові до інфекційного відділення Військово-медичного клінічного центру північного регіону Міністерства оборони України з харчовим отруєнням госпіталізовано вже 13 курсантів Харківського університету Повітряних сил ім. Кожедуба, які 6 листопада харчувалися в їдальні університету. Всього в їдальні харчується 550 курсантів, повідомляє прес-служба МНС. Перебіг захворювання госпіталізованих - легкого ступеню важкості. Фахівці районної СЕС здійснюють комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється. Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС у Харківській області.

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