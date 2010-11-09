Заборона продажу пива в столичних МАФах призведе до тінізації ринку

Можлива заборона Київради на продаж пива в МАФах призведе до падіння обсягів продажу й тінізації ринку. Так виробники пива прокоментували ініціативу депутатських фракцій Київради про введення заборони на реалізацію алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв, пива і тютюнових виробів на території міста в малих архітектурних формах (МАФах), повідомили УНІАН у компаніях.

«Будь-яка заборона продажу будь-чого дорослій людині породжує чорний ринок. Природно, це призведе і до падіння обсягів продажу, і напевне виникне певна «тінізація» ринку: замість того, щоб людина культурно легально прийшла і купила пиво, він купуватиме його з-під поли в підворітті. І, природно, все це негативно позначиться на обсягах податкових надходжень до бюджету», - прокоментував фінансовий директор «Славутич», Carlsberg Group Олександр ГОВЯДИН.

«Ця заборона стимулює продаж алкогольних напоїв (пива зокрема) і цигарок «з-під поли». Заборона вдарить по власниках МАФів, але, поза сумнівом, збагатить тих, хто здійснюватиме незаконну реалізацію», - відзначив директор з правових питань і корпоративних відносин ВАТ "САН ІнБев Україна" Денис ХРЕНОВ.

Крім того, на його думку, зниження прибутку МАФів відчутно позначиться на надходженнях до міського бюджету. «Маємо явну дискримінацію малого бізнесу, оскільки обмеження на продаж у магазинах і супермаркетах цією ініціативою не передбачені», - додав він.

Д.ХРЕНОВ наголосив, що, на думку авторів документа, його ухвалення "забезпечить впорядкування обігу алкогольних напоїв, слабкоалкогольних напоїв, пива і тютюнових виробів серед населення, зменшить зростання алкогольної і тютюнової залежності". Проте, за його словами, жодної аргументації, що ґрунтується на достовірних фактах, ініціатори традиційно не наводять. «Водночас, такі заходи не відповідають останнім рекомендаціям ВООЗ, не кажучи вже про те, що в Україні досі немає єдиної комплексної довгострокової програми із здорового способу життя. Саме тому проблема алкогольної залежності і тютюнокуріння постійно стає інструментом політичних спекуляцій», - додав він.

Також, на думку Д.ХРЕНОВА, ініціатива депутатів Київради суперечить статті 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва й обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів», а також – статті 19 Конституції України. Законодавець не встановлював обмежень на роздрібну реалізацію пива в МАФах.