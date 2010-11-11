Мінекономіки прогнозує зростання ціни на цукор

Ціни на цукор в Україні можуть підвищитися.

Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки України.

«Внаслідок продовження тенденції до підвищення світових цін на цукор існує ризик відновлення зростання внутрішніх цін», - йдеться в повідомленні.

За даними Мінекономіки, починаючи з травня ц.р. на світових торгових майданчиках спостерігалося зростання цін на цукор. У травні-жовтні ціни на білий цукор на Лондонській біржі підвищилися на 57,1% (тільки по жовтню подорожчали на 18,4%) до 730,3 дол. за тонну (станом на 29 жовтня), на цукор-сирець на Нью-Йоркській біржі – на 90,1% (13,4%) до 632,9 дол.

При цьому внутрішні споживчі ціни на цукор за підсумком січня-жовтня зросли на 16,2% (на 56,8% за цей же період минулого року), ціни виробників – на 17,2% (56,3% відповідно).