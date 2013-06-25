Янукович ввів у дію рішення РНБО щодо безпеки водних ресурсів

Президент України Віктор Янукович своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 25 квітня щодо забезпечення стану безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у рішенні РНБО, зокрема, відзначається системний характер загроз виснаження і забруднення водних об`єктів, високий рівень водоємності виробничих процесів на підприємствах України, який перевищує відновлювальні спроможності водних екосистем в умовах прогнозованого обмеження обсягів придатних для споживання водних ресурсів у світі, незадовільний технічний стан, зношеність та недостатню розгалуженість систем централізованого водопостачання та водовідведення, застарілість технологій водопідготовки.

У зв’язку з цим Кабінету міністрів доручено ужити заходів з істотного поліпшення стану джерел питного водопостачання, систем централізованого та децентралізованого водопостачання і водовідведення, забезпечення населення якісною питною водою в необхідних обсягах, удосконалення нормативно-правової бази. Крім того, уряд має забезпечити належне фінансування цих заходів, передбачивши відповідні видатки при розробці державного бюджету на 2014 і наступні роки.

Серед заходів, що пропонуються РНБО, - розроблення та забезпечення затвердження у тримісячний строк Водної стратегії України на період до 2025 року; розроблення і затвердження у шестимісячний строк національних стандартів на воду питну доочищену, бутильовану питну воду, фасовану питну воду, розлиту в тару споживача.

Також уряду пропонується розробити та затвердити в шестимісячний строк план заходів щодо ощадливого використання водних ресурсів.

Крім того, Кабінету міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим доручено розробити та затвердити у двомісячний строк план заходів щодо зменшення рівня забруднення внутрішніх морських вод і територіального моря з метою запобігання зростанню антропогенного впливу на навколишнє природне середовище та відновлення екосистем Азовського і Чорного морів.

Міністерству екології та природних ресурсів України, Міністерству аграрної політики та продовольства України, Міністерству охорони здоров`я України необхідно забезпечити розроблення разом із Державним агентством водних ресурсів України і затвердити у шестимісячний строк методику розроблення проектів землеустрою з установлення меж прибережних захисних смуг водних об`єктів.

Міністерству екології та природних ресурсів України доручено розробити разом із Державною службою геології та надр України і затвердити правила охорони підземних вод.

Державному агентству водних ресурсів України доручено провести разом із Радою міністрів Криму, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями протягом 2013 року інвентаризацію захисних гідротехнічних споруд і подати пропозиції щодо першочергових заходів із забезпечення їхнього належного стану з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.