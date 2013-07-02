МОЗ: в Україні почастішали випадки захворювання на гострі кишкові інфекції

В Україні почастішали випадки захворювання на гострі кишкові інфекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Олександр Кравчук на брифінгу.

За його словами, у червні минулого року було зафіксовано лише один спалах кишкових захворювань, цього року – вже сім.

«Протягом квітня-червня в Україні зареєстровано 14 спалахів гострих кишкових інфекцій, постраждала 221 людина, з них 101 дитина. Найбільше постраждало внаслідок резонансного спалаху в київському дитсадку № 455 – 45 осіб. Зараз спалах розшифровано і локалізовано. У стаціонарі лишаються 4 дитини і двоє дорослих. Причину і збудник встановлено», - сказав Кравчук.

Він підкреслив, що основною причиною отруєнь в організованих колективах є «елементарне порушення звичайних розумних вимог до організації харчування, елементарна побутова недбалість».

«Усі знають, що робити, щоб не захворіти на кишкові інфекції. Але часто не прислухаємося до порад лікарів та власного здорового глузду… У нас є традиція на свята готувати страви раніше і зберігати цілу ніч приготовані страви у непридатних для цього місцях. Це - одна з основних причин спалахів гострих кишкових інфекцій», - наголосив Кравчук.

Він також поінформував, що основними збудниками спалахів були сальмонелла ентерідіс та ротавіруси.