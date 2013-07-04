Хорватія зацікавлена співпрацювати з Миколаївщиною у галузі альтернативної енергетики

Підприємці Республіки Хорватія висловили зацікавленість у співпраці із підприємствами Миколаївської області, зокрема, в питаннях альтернативної енергетики. Про це йшлося під час нещодавньої робочої поїздки делегації Миколаївської області до Карловачкій жупанії Республіки Хорватія, повідомив перший заступник губернатора області Геннадій Ніколенко в ефірі місцевого телеканалу.

За словам Ніколенка, вище керівництво Хорватії поставило перед своїми підприємцями завдання на 20% скоротити споживання природних ресурсів та носіїв енергії.

Перший заступник губернатора також зауважив, що Миколаївщина зараз працює на виконання доручення Президента України по скороченню споживання природнього газу за рахунок розвитку альтернативних джерел енергії.

«У виробництві альтернативної енергетики Миколаївська область є однією із кращих в Україні, тому я думаю, що в цьому питанні співпраця із нашими іноземними партнерами буде плідною», - наголосив представник обласної влади.

Крім того, Геннадій Ніколенко розповів телеглядачам про те, що учасники поїздки також відвідали і ряд інших підприємств, установ та організацій Республіки Хорватія, які займаються виготовленням меблів, сантехніки, енергетичного обладнання тощо. Під час свого візиту делегація Миколаївської області провела переговори із Карловачкою господарчою коморою, а також зустрілася із представниками Палати ремесел, яка займається питаннями малого та середнього бізнесу.

Восени цього року має відбутись візит-відповідь з боку хорватів, під час якого буде презентовано перші спільні проекти та напрацювання, які на сьогодні вже існують між Миколаївською областю та Карловачкою жупанією.