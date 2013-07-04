Японське агентство "Джайка" може підтримати проект реконструкції Бортницької станції аерації

Японське агентство міжнародного співробітництва «Джайка» готове підтримати Україну в реалізації проектів реконструкції Київського сміттєпереробного заводу «Енергія» та Бортницької станції аерації.

Про це розповів міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков сьогодні на прес-конференції за підсумками візиту української делегації до Японії в рамкх співробітництва по лінії “Фукусіма-Чорнобиль”, повідомляється на сайті Міністерства.

Також Олег Проскуряков зауважив, що окремим напрямком співпраці є тематика переробки промислових та побутових відходів. Українська делегація відвідала сміттєспалювальний завод Чуо, де ознайомилася з японськими технологіями утилізації побутових відходів і регулюванням політики поводження з відходами з метою застосування японського досвіду в Україні.

Особливий інтерес для делегації представляла також зустріч з керівництвом державної корпорації JOGMEC (Японська організація по газу і металу). Йдеться про успішні технологічні експерименти Японії в питанні видобутку газу з гідратів метану на придонному шельфі. В Україні шельф Чорного моря також є одним з місць найбільшої концентрації гідратів метану в світовому океані.

«В цілому, враховуючи специфіку партнерських відносин з Японією, менталітет японців, візит вдався і досягнуті ті результати, які стануть основою для конкретних напрямків роботи у сфері екологічного бізнесу, інвестицій та спільної роботи в рамках проектів ядерної безпеки», - резюмував очільник Мінприроди.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Новицький заявляв, що Київ просить уряд виділити з державного бюджету 53 млн грн на завершення проекту реконструкції першого та другого мулових полів БСА.

“Всього на закінчення проекту необхідно 53 млн грн. Ми звернулися до Кабінету міністрів, Міністерства екології з тим, щоб 53 млн грн були виділені згідно з документацією, яка пройшла експертизу”, - сказав Д.Новицький.

Київська міська державна адміністрація за дорученням прем’єр-міністра готує пропозиції уряду щодо завершення проекту реконструкції першого та другого мулових полів Бортницької станції аерації.