У Києві відкриється виставка квітів до дня Хрещення Русі

У Києві на Співочому полі 20 липня відкриється виставка квітів, присвячена святкуванню 1025-річчя хрещення Київської Русі, повідомляється на сайті КМДА.

Дизайнери «Київзеленбуду» втілять інсталяції, присвячені прийняттю християнства на території сучасної України.

Вже оформлено макети об’ємних композицій, у яких планується використати однорічні та багаторічні квіти, металеві та дерев’яні каркаси висотою понад 2 метрів, також інші інертні матеріали (гравій, пісок, мармурова крихта тощо).

Усього квіткова інсталяція до дня Хрещення Київської Русі буде представлена 8 композиціями, одна з яких – «Шлях до істини», складається з трьох експозицій. Ця масштабна квіткова будова проілюструє епохальну подію – введення християнства як державної релігії у Київській Русі. Інсталяції образів Святого Володимира Великого, обриси київської Лаври та могутні і древні хвилі Дніпра.

Організатором виставки квітів, що , виступило КО «Київзеленбуд» за підтримки КМДА.