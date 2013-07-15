На Сумщині облаштують майданчики з роздільного збирання твердих відходів

На Сумщині буде реалізовано пілотний проект з запровадження інтегрованого підходу до поводження з твердими побутовими відходами, повідомляється на сайті КМУ з посиланням на прес-службу Сумської ОДА.

У рамках третьої фази Швейцарсько-українського проекту «DESPRO» планується облаштувати спеціальні майданчики для роздільного збору відходів – паперу, пластика, скла та металу. На окремій території діятиме центр переробки вторинної сировини, повідомила керівник проекту в Україні Оксана Гарнець.

За словами заступника голови Сумської облдержадміністрації Ігоря Яговдика, для вирішення проблеми відходів необхідна узгодженість дій усіх зацікавлених сторін – суспільства, професійних організацій, органів влади. Утім, найскладніше завдання, говорить посадовець, – переконати жителів збирати та складати відходи окремо у спеціально облаштовані контейнери.

«Якщо ми хочемо жити у чистих містах і селах, споживати якісну воду, нам необхідно якнайшвидше запровадити такі підходи у боротьбі зі сміттям», – підкреслив Ігор Яговдик.