Могильов пропонує збільшити штрафи за спалювання стерні
Спалювання шкодить екології Криму
Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов запропонував посилити відповідальність за спалювання стерні, зокрема, збільшивши штрафні санкції. Про це глава кримського уряду заявив на виїзному засіданні оперативного штабу з мінімізації наслідків НС, пов`язаних з високою пожежною небезпекою, 17 липня в Ялтинському гірничо-лісовому заповіднику, повідомляється на сайті Ради міністрів АРК.
«У Криму практично завершилося збирання зернових. У сільських регіонах починають спалювати стерню, очерети, суху виноградну лозу. Це шкодить кримської екології та загрожує виникненням пожеж, у тому числі в лісах. Подібні дії завдають великої шкоди Криму, відповідальність за них повинна бути досить жорсткою », - заявив Анатолій Могильов.
Глава кримського уряду запропонував профільним відомствам спільно з Радою міністрів підготувати і направити до Верховної Ради України законопроект, що передбачає підвищення штрафів за спалювання стерні. Органам місцевого самоврядування доручено організувати широку роз`яснювальну та інформаційну роботу серед аграріїв.
За інформацією Республіканського комітету АРК з лісового і мисливського господарства, у період високої пожежної небезпеки факти спалювання стерні та виноградної лози зафіксовані в селах Лучисте, Краснокам`янка, Нижня Кутузівка, Морське.