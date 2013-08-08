Восени на Вінниччині повториться еко-акція з висадження дерев навколо сміттєзвалищ

Голова Вінницької ОДА Іван Мовчан наголосив на необхідності повторити восени екологічну акцію – обсадження сміттєзвалищ. Про це він сказав в ефірі обласної телерадіокомпанії «Вінтера».

У квітні цього року на Вінниччині навколо сміттєзвалищ було висаджено «живу огорожу» з саджанців граба. Але через складні погодні умови значна кількість саджанців загинула, тому виникла необхідність повторити акцію.

«Граба в області багато, тому це дешевий спосіб поліпшити екологічну ситуацію на території області, – обґрунтував свою позицію Іван Мовчан. – Через кілька років матимемо солідну зелену огорожу навколо кожного полігону відходів. Я бачив таке у Європі і вважаю, що цей приклад варто наслідувати. Треба визначити, скільки саджанців маємо досадити і восени знову організувати людей для цієї роботи. Треба бути послідовними у своїх діях, бо в іншому разі розпочата робота буде зведена нанівець".

Водночас І.Мовчан зауважив, що треба розширювати діапазон природоохоронних заходів, зокрема, розробити програми сортування і переробки сміття. Питання, за його словами, набуло актуальності, оскільки 20 років тому структура сміття була інша: не було стільки пластикового посуду, поліетилену.

Продовжуючи тему санітарної очистки території, голова ОДА висловив упевненість, що в більшості випадків ця робота не вимагає великих коштів, а цілком може проводитись силами громади.