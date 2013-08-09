Запуск комплексу соляно-кислотного травлення на "Запоріжсталі" повністю ліквідує скиди цеху в Дніпро

Запоріжжя. Металургійний комбінат «Запоріжсталь» протягом року запустить комплекс соляно-кислотного травлення цеху холодної прокатки і скоротить викиди парів сірчаної кислоти на 83%, а також повністю ліквідує скиди комбінату від цеху холодної прокатки в річку Дніпро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні генеральний директор МК «Запоріжсталь» Ростислав Шурма на робочій нараді під керівництвом віце-прем’єр-міністра України Олександра Вілкула.

«Будівництво лінії соляно-кислотного травлення - дуже серйозний інвестиційний проект вартістю 730 млн грн. Його ефективність: скорочення на 83% викидів парів сірчаної кислоти і повна ліквідація скидів у річку Дніпро від цеху холодної прокатки», - повідомив Шурма.

Гендиректор комібнату також підкреслив, що зниження екологічного навантаження при паралельному підвищенні ефективності роботи - головне завдання для МК «Запоріжсталь».

В свою чергу Олександр Вілкул зазначив: «Інвестиції в будівництво промислових об`єктів, завдяки яким зменшуються викиди в навколишнє середовище і підвищується енергоефективність виробництва, підвищують конкурентоспроможність українських виробників і забезпечують розвиток будівельної галузі в майбутньому».

Будівництво нового травильного відділення комбінату з переведенням на соляно-кислотне травлення є черговим етапом модернізації комбінату з урахуванням екологічної складової. Реалізація цього проекту передбачена тристоронньою угодою між МК «Запоріжсталь», Запорізькою обласною радою та Міністерством охорони навколишнього середовища і спрямована на поліпшення екологічної ситуації в регіоні, повідомили на комбінаті.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня п.р., Президент України Віктор Янукович заявив, що модернізація підприємств гірничо-металургійного комплексу повинна проводитися у відповідності з європейськими екологічними стандартами, що дасть можливість вирішити екологічні проблеми регіонів, в яких вони працюють, і почати впровадження відповідних екологічних програм.

Про це він сказав під час відвідин меткомбінату “Запоріжсталь”, церемонії введення в експлуатацію першої агломераційоної машини. Ця установка стала першою з шести, які планується запустити на меткомбінаті, що дозволить на рік знизити шкідливі викиди на 10%.

В свою чергу, бізнесмен, власник компанії System Capital Management Limited (СКМ) Рінат Ахметов, сказав, що СКМ продовжить інвестувати кошти в розвиток «Запоріжсталі». За словами Р.Ахметова, інвестиції будуть вкладатися в два найважливіші напрямки - в економію та екологію.

Довідка УНІАН. Запорізький металургійний комбінат ПАТ «Запоріжсталь» працює на ринках чавуну, слябів, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного тощо. Займає монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів. За деякими позиціями займає монопольне становище на національному ринку.

"Запоріжсталь" з 2012 року входить в гірничо-металургійну групу "Метінвест". У липні 2012 року Metinvest BV, материнська компанія однойменної міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», викупила у бізнес-групи «Індустріал» контрольний пакет акцій «Запоріжсталі».

У 2012 році "Запоріжсталь" скоротила виробництво сталі на 0,7% порівняно з 2011 роком - до 3,785 млн тонн, відвантаження прокату скоротилося також на 0,7% - до 3,149 млн тонн. Виробництво чавуну в 2012 році зросло до попереднього року на 5,14% - до 3,194 млн тонн.

Збиток "Запоріжсталі" у 2012 році склав 2,04 млрд. грн.