У Криму за нелегальні фотопослуги з тваринами пропонують ввести кримінальну відповідальність.

Республіканський комітет АРК з охорони навколишнього природного середовища доручив містам та районам до 15 серпня внести до правил благоустрою зміни, пов`язані із забороною використання тварин і птахів при наданні будь-яких видів послуг, повідомляється на сайті Ради міністрів АРК.

Включення до правил благоустрою міст, селищ і сіл Криму пункту про заборону надання послуг з тваринами і птахами дозволить залучати фотографів-шкуродерів до кримінальної відповідальності, вважають у республіканській владі.

Як повідомив заступник голови Рескомприроди Олександр Гордецький, нелегальні послуги з фотографування з тваринами і птахами часто надають одні й ті ж особи. У разі повторних порушень є підстави для початку кримінального провадження за самоуправство. Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу до 850 грн, виправних робіт до 2 років або арешту до 3 місяців. «Фотопослуги, як правило, надають одні й ті ж особи - сьогодні пропонують сфотографуватися з голубом, завтра з шиншиллою. Якщо порушення одного і того ж характеру здійснюється декілька разів, і суд когось притягає до відповідальності, то дана людина попадає під статтю кримінального кодексу, яка називається самоуправство», - зазначив Олександр Гордецький

Також повідомляється, що цього року співробітники Кримського Республіканського комітету з охорони навколишнього природного середовища вилучили у фотографів, які нелегально працюють на кримських набережних, 63 особини тварин і птахів. Всього було виявлено 43 факти незаконного використання тварин для надання фотопослуг. Рейди проводилися у Великій Ялті, Алушті, Судаку, Євпаторії, Феодосії та інших містах.