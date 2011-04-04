На Донеччині викрито 41-річного наркоторговця

Київ. 4 квітня. УНІАН. Нещодавно співробітники сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків лінійного відділу на станції Ясинувата к викрили та затримали 41-річного жителя міста Ясинувата, який зймався збутом наркотиків.

Про це УНІАН повідомили у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України на Донецькій залізниці.

Як повідомляється, у збувальника було виявлено та вилучено чергову дозу психотропної речовини у шприці, який він готував на продаж, таблетки, які містять в собі псевдоефедрин, а також медичні препарати за допомогою яких він виготовляє психотропний засіб. З’ясувалось, що чоловік займався збутом наркотиків, які виготовляв у себе вдома. Затриманий не тільки займався виготовленням та збутом психотропної речовини, а й сам постійно вживав її «для покращення самопочуття та настрою».

Наркоділер займався збутом наркотиків на залізничних вокзалах, станціях, зупиночних пунктах. Іноді він назначав зустрічі з клієнтами в електричках у денний, або нічний час, вибирав малолюдні вагони, щоб залишатись непомітним та не викликати підозри у оточуючих.

За місцем проживання наркоторгівця правоохоронці провели обшук, в ході якого було виявлено та вилучено нарколабороторію, готові для продажу психотропні речовини та наркотичні засоби, прекурсори, за допомогою яких він виготовляв наркотики. Увагу правоохоронців привернула наявність у наркозбувальника комп’ютерної техніки, веб-камери та підключеної мережі Інтернет. Як зазначаєьться у повідомленні це свідчить про те, що зловмисник шукав собі клієнтів для продажу первітину та спілкувався із наркозалежними покупцями за допомогою Інтернету. Затриманий пояснив, що його клієнтами були переважно місцеві жителі, віком від 20 до 35 років. А іноді за черговою дозою первітину приїжджали мешканці сусідніх міст. Затриманий не спростовує і те, що серед клієнтів були студенти, які в своєму молодому віці до кінця не розуміють, що криється за шкідливою для організму дією наркотиків та нетривалими хвилинами «кайфу» від вживання наркотиків.

При цьому затриманий вже притягувався до кримінальної відповідальності у 2005 році за аналогічні злочини. Але, незважаючи на це, на шлях виправлення не став, а знов пішов на скоєння злочину.

За цим фактом порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів», частиною 2 статті 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту», частиною 1 статті 311 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів» та частиною 1 статті 317 «Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України. Збувальнику наркотиків загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі затриманий заарештований та перебуває у слідчому ізоляторі. Триває слідство.