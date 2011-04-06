Президент привітав Міністра внутрішніх справ з днем народження

Президент України Віктор Янукович привітав Міністра внутрішніх справ України Анатолія Могильова з днем народження.

"Прийміть мої сердечні вітання з нагоди Вашого дня народження.

Бажаю Вам міцного здоров`я, благополуччя, невичерпних життєвих сил та успішної реалізації усіх планів і задумів.

Упродовж багатьох років плідної професійної діяльності Ви справедливо заслужили на повагу колег і однодумців як принциповий, досвідчений і мудрий керівник, що пройшов яскравий трудовий шлях від дільничного інспектора до Міністра внутрішніх справ України.

Щиро дякую Вам за надійність і вірність нашій спільній справі -розбудові демократичної правової держави, де кожний громадянин буде захищеним та рівним перед законом.

Нехай доля щедро обдаровує Вашу оселю родинним теплом та добробутом, а в майбутньому чекає багато наповнених корисними справами і земними радощами років", - йдеться у привітанні Глави держави.