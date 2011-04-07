У Макіївці затримано грабіжника пенсіонерок

У Макіївці затримано місцевого жителя, який грабував жінок пенсійного віку

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Макіївського ГУМВС України в Донецькій області.

Як зазначається у повідомленні, з початку березня цього року на території м. Макіївки почали здійснюватися грабежі жінок пенсійного віку. У всіх семи випадках зловмисник діяв за певним планом: вибираючи жертву, він підходив до неї зі спини і різким рухом зривав золоті сережки з вух шокованих пані (інколи завдаючи травми мочці вуха). У всіх випадках це відбувалося несподівано і швидко, тому розгледіти і запам`ятати прикмети нападаючого жертви не встигали, що дуже ускладнювало роботу оперативній службі.

Як повідомив заступник начальника ВКР Макіївського міськуправління міліції капітан міліції Микола ЛАГОДА, при проведенні заходів щодо встановлення особи зловмисника було відпрацьовано місця вірогідного збуту викраденого. Так, було встановлено, що житель Центрально-Міського району упродовж березня здавав золоті прикраси в різні місця скупки дорогоцінних металів. Отримавши прикмети зловмисника, оперативники змогли встановити його особу. Але затримати хлопця не вдавалося, оскільки він переховувався від правоохоронців.

Під час бесіди оперативників із батьками розшукуваного, ті дізналися, що їх недолугий син підозрюється в здійсненні низки злочинів, і є неспростовні докази його злочинної діяльності. Зрозумівши, що його затримання лише «справа часу», батьки вирішили напоумити своє чадо. Вже наступного дня горе-грабіжник сам прийшов до міліції і написав явку з повинною.

Як пояснив 28-річний затриманий, злочини він скоював заради «легких грошей», які йому були потрібні на розваги. Порушено кримінальну справу за ч.2 ст.186 «Грабіж» Кримінального кодексу України.