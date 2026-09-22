У Карпатах випав перший сніг і настали морози (фото)

Температура у високогір'ї знизилася до -1°.

На календарі лише 22 вересня, а в Карпатах уже випав перший сніг, а температура знизилася до "мінусів". Відповідне фото з вершини опублікували Гірські рятувальники Прикарпаття у Facebook.

"Станом на 8:00 22 вересня на горі Піп Іван хмарно, вітер західний 4м/с, температура повітря -1°С", – йдеться в повідомленні.

На знімку видно каплицю на вершині. Її дах і все навколо вкрито невеликим шаром снігу.

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Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

За даними Укргідрометцентру, очікуються помірні дощі. У більшості центральних і південних областей вдень місцями невеликий дощ.

Вітер переважно західний, 5–10 м/с.

Температура в західних, Житомирській та Вінницькій областях становитиме всього +10°...+15°, на сході та південному сході країни прогріється до +19°...+24°, а на решті території очікуються стримані +12°...+17°.

У Києві сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Вдень у столиці пройде помірний дощ. Вітер переважно західний, 5–10 м/с. Температура в області очікується від +12° до +17°, а в столиці стовпчики термометрів покажуть +13°...+15°.

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