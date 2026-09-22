У Карпатах випав перший сніг і настали морози (фото)

На календарі лише 22 вересня, а в Карпатах уже випав перший сніг, а температура знизилася до "мінусів". Відповідне фото з вершини опублікували Гірські рятувальники Прикарпаття у Facebook.
"Станом на 8:00 22 вересня на горі Піп Іван хмарно, вітер західний 4м/с, температура повітря -1°С", – йдеться в повідомленні.
На знімку видно каплицю на вершині. Її дах і все навколо вкрито невеликим шаром снігу.
Погода 22 вересня
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.
За даними Укргідрометцентру, очікуються помірні дощі. У більшості центральних і південних областей вдень місцями невеликий дощ.
Вітер переважно західний, 5–10 м/с.
Температура в західних, Житомирській та Вінницькій областях становитиме всього +10°...+15°, на сході та південному сході країни прогріється до +19°...+24°, а на решті території очікуються стримані +12°...+17°.
У Києві сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Вдень у столиці пройде помірний дощ. Вітер переважно західний, 5–10 м/с. Температура в області очікується від +12° до +17°, а в столиці стовпчики термометрів покажуть +13°...+15°.