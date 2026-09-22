Німецька АдН веде переговори з Москвою про повернення російського газу

Представник партії їздив до Москви на переговори з "Газпромом".

У німецькій ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" підтвердили, що ведуть переговори із Росією щодо постачання газу. Про це сказала виданню DW заступниця голови фракції Беатрікс фон Шторх.

За її словами, спікер АдН у Бундестазі з питань зовнішньої політики Маркус Фронмаєр відвідав Росію та обговорив із головою правління та заступником голови ради директорів "Газпрому" Олексієм Міллером можливість відновлення поставок газу.

Фон Шторх заявила, що Німеччині потрібна дешева енергія, тому АдН зацікавлена в поставках.

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"Звісно, ми зацікавлені в тому, щоб відновити торгівлю. Нам потрібна доступна за ціною енергія і якомога ширша пропозиція, тож ми вважаємо, що в наших інтересах отримувати поставки і з Росії, тому ми й ведемо ці переговори", - заявила вона.

Раніше співголова АдН Аліса Вайдель також заявляла про потребу відновлення імпорту газу з РФ.

Німецька АдН на виборах

Нагадаємо, на регіональних виборах у Німеччині партія АдН отримала більшість у двох землях - Саксонія-Ангальт та Мекленбург – Передня Померанія. При цьому в Мекленбурзі партія канцлера Німеччини Фрідріха Мерца отримала найгірший результат в історії, не подолавши 5-відсотковий бар'єр.

Співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Тіно Хрупалла заявив, що канцлер Фрідріх Мерц має піти у відставку після "катастрофічних" результатів місцевих виборів.

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