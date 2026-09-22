Трамп планує тиснути на Зеленського під час сесії ООН: The Guardian розкрила причину

Американський президент звинувачує Україну в глобальному дефіциті палива у світі.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН може тиснути на українського лідера через атаки по російських НПЗ. Про це пише The Guardian.

Видання зазначає, що Україна минулими вихідними посилила удари по енергетичному сектору РФ. Зокрема, відзначають журналісти, було завдано найбільшого удару по Московській області, зокрема по місцевому НПЗ. А вже в понеділок Трамп заявив, що весь світ страждає через дефіцит енергії, який, за його словами, посилюється війною в Україні.

"Росія, на жаль, втратила контроль над своєю дизельною промисловістю через війну з Україною. Значна кількість їхніх дизельних нафтопереробних заводів була підірвана і, принаймні тимчасово, виведена з експлуатації… Ця абсурдна та нескінченна війна з Україною має бути припинена. Увесь світ страждає, оскільки щомісяця гине 25 000 людей, переважно солдатів. Який сором", – цитує видання Трампа.

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Журналісти нагадують, що раніше Трамп звинувачував Київ у ескалації енергетичної війни навіть попри те, що РФ знищила українську економіку та регулярно завдає атак по містах України. Зеленський, своєю чергою, заявив, що переговори між Україною та США тривають. Він додав, що "на столі обговорення є ідеї для наближення миру, починаючи з рішучих кроків щодо деескалації".

"Енергетичний сектор України, критична інфраструктура та наш експорт продовольства повинні перестати бути мішенями для Росії, і це призведе до відповідних кроків деескалації з нашого боку", – нагадує слова Зеленського видання.

Журналісти повідомляють, що Зеленський та Трамп мають зустрітися вже у вівторок, 22 вересня. Також цього тижня має прибути до Вашингтону очільник російського МЗС Сергій Лавров, у якого планується зустріч з державним секретарем США Марко Рубіо.

Видання нагадує, що ціни на дизельне пальне в США вже досягли рекордних 6,50 доларів за галон, порівняно з 3,19 долара за галон минулого року – до того, як Вашингтон почав війну на Близькому Сході. Й зростання цін на пальне розглядається як перешкода для Республіканської партії Трампа на проміжних виборах у США, які відбудуться в листопаді.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Україна системно виступає за введення енергетичного перемирʼя з Москвою. Зокрема всередині вересня речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив про таку готовність Києва, додавши, що наразі Україна очікує на пропозиції від РФ.

В Росії також підтримали ідею перемирʼя в енергетиці, але висунули низку умов. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що однією з умов Кремля є зняття західних санкцій з Москви.

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