В Україні подорожчала валюта: курс долара в обмінниках та банках

Продати долар можна в середньому за курсом 44,43 грн, а євро – 51,06 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 22 вересня, зріс на 1 копійку і складає 45,02 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,43 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 6 копійок і становить 51,85 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,06 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,90 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,80 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52 грн/євро, а курс продажу - 51,75 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк встановив на 22 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,71 гривні за долар, таким чином українська валюта просіла на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок було встановлено на рівні 51,37 гривні за один євро, тобто гривня втратила 18 копійок.

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, протягом цього тижня курс долара в Україні перебуватиме в межах 44,4-44,8 грн. Водночас курс євро може залишатися дещо рухливішим через світове співвідношення євро/долар і становитиме 51,5-52,5 грн.

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