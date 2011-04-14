Могильов хоче посилити співпрацю з Ізраїлем

Київ. 14 квітня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ наголошує на необхідності посилення співробітництва у правоохоронній сфері після введення безвізового режиму поїздок громадян України та Ізраїлю.

Про це він заявив під час зустрічі з міністром громадської безпеки Держави Ізраїль Іцхаком ААРОНОВИЧЕМ та міністром закордонних справ цієї країни Авігдором ЛІБЕРМАНОМ у рамках візиту до ізраїлю, повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

На думку А.МОГИЛЬОВА, збільшення кількості туристів, без сумніву, зможе принести збільшення кількості порушень громадського порядку і потенційних нелегальних працівників. Зараз, за його словами, не спостерігається зростання кількості таких правопорушень, однак до такого розвитку подій необхідно бути готовим.

Також А.МОГИЛЬОВ відзначив позитивні результати спільної роботи із забезпечення охорони громадського порядку під час щорічного святкування в Умані Рош-Га-Шана (Нового року за іудейським календарем, на який щорічно до України прибувають десятки тисяч прочан з понад 20 країн світу).

У зв’язку з цим були досягнуті домовленості про збільшення кількості представників поліції Ізраїлю, які у період святкування прибувають до України для координації спільних дій з українською міліцію.

Результатом діалогу стало підписання Протоколу про співробітництво між МВС України та Міністерством громадської безпеки Держави Ізраїль на 2012-2013 роки.