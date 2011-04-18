На Черкащині студентів юридичного вишу затримали за вимагання

Черкаси. 18 квітня. УНІАН. У Черкаській області затримано групу зловмисників, які займалися вимаганням у громадян, серед яких – двоє студентів одного з престижних юридичних вишів України, які навчалися на судово-прокурорському факультеті.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю УМВС України в Черкаській області, працівники обласного УБОЗу затримали групу зловмисників, які вимагали від громадян 11 тисяч доларів США.

Після передачі частини коштів вимагачам, їх було затримано бійцями спецпідрозділу «Сокіл».

На даний час зловмисники затримані, порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому), за що передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Також додатково вирішується питання про порушення ще двох кримінальних справ за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) та ч.5 ст. 186 (пограбування) Кримінального кодексу України.

Вони перевіряються на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території області.

«Затримані були добре «знайомі» з Кримінальним кодексом України, адже двоє з них є студентами третього курсу одного з престижних юридичних вишів України і в майбутньому, навчаючись на судово-прокурорському факультеті, мали мрію працювати за фахом, тепер хлопці будуть вивчати Кримінальний кодекс не по книгах і переймати досвід роботи судді та прокурора безпосередньо під час розгляду справи, сидячи на лаві підсудних», - зазначається у повідомленні.